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Украина
2 июня 18, 20:48
Столкновения на избирательном участке под Одессой. ВИДЕО
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Граждан возмутило то, что правоохранители намеревались эвакуировать избирательный участок в связи с анонимным сообщением о заминировании.

В поселке Цебриково Великомихайловского района Одесской области в субботу, 2 июня, вспыхнули беспорядки, в результате которых пострадали 13 полицейских. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Так, в 13:01 правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании почтового отделения в с. Цебриковое, в помещении которого расположен избирательный участок.

Прибыв на место происшествия, полицейские начали эвакуацию людей, находившихся в помещении. Действия правоохранителей возмутили некоторых граждан. В результате собравшиеся начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ.

По предварительным данным, в результате физического противостояния пострадали 13 правоохранителей.

Сейчас в отдел полиции доставлены двое правонарушителей.

По факту угрозы или насилия в отношении работников правоохранительных органов начато уголовное производство. Также решается вопрос о квалификации события по статье о хулиганстве.

 
Korrespondent
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