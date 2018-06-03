Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.56
USD
26.12
RUB
0.42
EUR
30.45
USD
26.12
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 июня 18, 22:21
Ляшко официально женился на глазах у соратников по партии
Ляшко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сегодня, 2 июня, женился лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
Об этом народный депутат сообщил в Facebook.

"Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей в нашей родной лучшей Украины!" - написал политик.

Законной женой Ляшко стала его гражданская супруга Росита Сайранен, с которой вместе прожил 20 лет.

"20 лет я думал, стоит ли это делает. Я хотел бы еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо, нам нужна лучшая", - поделился нардеп.

Отметим, что невеста на свадьбу надела красное платье, а нардеп подобрал такого же цвета галстук и синий костюм.






Фото: facebook.com/O.Liashko

За церемонией наблюдали соратники по партии. Некоторые из них даже поздравили молодоженов.



Фото: facebook.com/Andriy.Lozovyi

Ранее Ляшко в соцсети Facebookо публиковал фото, которыми подтвердил информацию "Страны" о его отдыхе с кумом Юрием Сухиным и юношей Даниэлем во время своего отдыха в Австрии.


Олег Ляшко со своим кумом и Даниэлем, фото: facebook.com/O.Liashko
Ещё по теме:
Жениться украинцам что-то не хочется
Девушка отравила свою семью, чтобы выйти замуж
Женюсь! Какие могут быть... варианты?
Ляшко поздравил Днепр с днем города фотографией Москвы. ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Порошенко посетил Галисию
noimage"Порошенко представлен воплощением хитрости, - Савик Шустер
noimageО состоянии голодающего Сенцова рассказала сестра
noimageСтолкновения на избирательном участке под Одессой. ВИДЕО
noimageВ Киеве пытались захватить торговый центр (ФОТО)
Лента новостей