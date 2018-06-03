Ляшко официально женился на глазах у соратников по партии

Об этом народный депутат сообщил в Facebook.





"Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей в нашей родной лучшей Украины!" - написал политик.





Законной женой Ляшко стала его гражданская супруга Росита Сайранен, с которой вместе прожил 20 лет.





"20 лет я думал, стоит ли это делает. Я хотел бы еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо, нам нужна лучшая", - поделился нардеп.





Отметим, что невеста на свадьбу надела красное платье, а нардеп подобрал такого же цвета галстук и синий костюм.

























Фото: facebook.com/O.Liashko





За церемонией наблюдали соратники по партии. Некоторые из них даже поздравили молодоженов.













Фото: facebook.com/Andriy.Lozovyi





Ранее Ляшко в соцсети Facebookо публиковал фото, которыми подтвердил информацию "Страны" о его отдыхе с кумом Юрием Сухиным и юношей Даниэлем во время своего отдыха в Австрии.









Олег Ляшко со своим кумом и Даниэлем, фото: facebook.com/O.Liashko

