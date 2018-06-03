"Порошенко представлен воплощением хитрости, - Савик Шустер

Журналист и телеведущий Савик Шустер после долгого отсутствия появился в Украине. И презентовал на "Книжном Арсенале" свою книгу "Свобода слова против страха и унижения".

На эту презентацию собрался весь киевский бомонд. Главным образом из-за самого Савика Шустера, который ранее потерял в Украине работу, уехал из страны –+ а теперь внезапно вернулся назад.

По Шустеру тосковали, как по стабильным временам, когда "война" шла разве что в его студии, а не на улицах украинских городов. Кроме того, всех снедало любопытство: зачем телеведущий вернулся?

Не секрет, что через полгода в Украине официально стартует президентская кампания. А фактически – она уже идет. Если вспомнить роль программ Савика Шустера на предыдущих выборах, то интерес к нему накануне новой избирательной гонки понятен.

"Страна" рассказывает, что известно о его книге и как прошла презентация.

Что известно о книге

На написание своего произведения Шустера вдохновила книга французского политолога Доминика Муази под названием "Геополитика эмоций". К этой книге Шустер даже написал предисловие, которое назвал своей первой статьей за 15 лет.

Что касается книги самого Шустера, то ее рабочее название было изначально более хлестким: "От Кремля до Майдана. 10 лет страха, унижения и надежды Украины".

В этом произведении Шустер впервые рассказывает о том, что происходило за кулисами его программы. Журналист решил поведать миру о своих отношениях с Петром Порошенко, Юлией Тимошенко, Александром Лукашенко, Борисом Немцовым, Михаилом Ходорковским и другими украинскими, российскими и европейскими политиками.

Шустер ставил целью в своей книге описать самые важные политические события в жизни Украины, свидетелем которых стал, и рассказать о своих взглядах на проблемы современной Украины и способы их решения.

Это другая часть книги Шустера, в которой он пытается описать украинское общество по так называемой "карте эмоций". И, исходя из нее, предложить свои рецепты процветания для Украины.

Именно этот – уже третий – раздел книги больше всего напоминает предвыборную программу. Он говорит о необходимости введения базового дохода для каждого украинца, независимо от социального положения.

По его словам, базовый доход, который гарантированно следует давать украинцам вне зависимости от пола и возраста, должен составлять 3400 гривен.

"Базовый доход должно выплачивать государство от самого рождения и до смерти. Всем. Заключённым, безработным, депутатам, пенсионерам и новорожденным детям", – заявил Шустер позже на презентации своего труда в Киеве.

По его словам, гарантированная сумма от государства убирает возможности коррупции, поскольку нет необходимости насчитывать людям различные суммы и выплаты, а следовательно сокращается аппарат чиновников.

После издания своей книги Шустер планирует запустить сразу несколько проектов в Украине.

Цитаты из книги Шустера









Из предисловия. "Если вы хотите знать, состояли ли мы с Юлией Тимошенко в близких отношениях, являюсь ли я агентом ЦРУ, Ватикана, ФСБ или Моссада, удалось ли мне нажить миллионы на продаже кресел и стульев студии и какую роль моя программа сыграла в Революции достоинства на Майдане, – в этой книге вы найдете ответы на подобные вопросы. Но она не об этом.

Книга для тех, кто готов действовать. Если нужно – даже с оружием в руках против агрессора, но не из-за мести, не в целях политической борьбы, не во имя собственных идеалов, а ради выживания Украины.

Наступил решающий момент: быть или не быть? В своей книге я обращаюсь к мужчинам и женщинам всех поколений, регионов проживания, исполненных созидающей энергии, готовых сделать чужую боль своей, претворить в жизнь добро и вытеснить зло. Уверен, мой труд подскажет, как это сделать. Только, пожалуйста, читайте внимательно".

О смертной казни за финансовые преступления. "…Как одну из самых радикальных, но необходимых мер, я предложил бы на время военного положения ввести в Украине смертную казнь за финансовые преступления, ущерб от которых угрожает государственному бюджету воюющей страны. Речь идет о самых вопиющих случаях воровства и коррупции. Безусловно, такой приговор нужно приводить в исполнение только в случае тщательного беспристрастного расследования, железных доказательств и публичного судебного процесса. Но, поверьте, достаточно было бы одного исполнения наказания, и экономическая ситуация в Украине начала бы стремительно улучшаться.

Если бы европейские гуманитарии стали протестовать против смертной казни, я посоветовал бы им заняться своими делами, пока в Украине идет война. А наступит мир – поговорим…".

О феноменальной памяти олигарха. "…Природа одарила этого человека феноменальной памятью. Однажды он устроил "аттракцион": просил назвать любого из его знакомых и тут же по памяти без ошибки набирал все цифры нужного номера. Но тогда, в Женеве, олигарх сразу перешел к делу..."

О сделанном открытии после первой программы. "…Изучая результаты первой программы, я сделал неожиданное для себя открытие: унижение господствует в Украине. Начнем с востока страны…".

"Порошенко выглядит чуть ли не хуже Януковича"

Свои рецензии на книгу уже пишут в Facebook. Украинский телевизионщик Роман Грищук считает, что образ Петра Порошенко в книге Шустера даже проигрывает образу Виктора Януковича.

"Первая часть о жизни уже не молодого, успешного журналиста, который пожил в 5 странах мира и общался со многими историческими фигурами, читается на одном дыхании. Через призму одной жизни проходят важные события прошедших 40 лет. Савик работал журналистом во время войны в Афганистане, стал свидетелем начала войны на Балканах, ощутил на себе ущемление свободы слова в Путинской России. Но, так как книга рассчитана на украинского читателя, большая часть посвящена нашим историческим событиям и политикам.

Мне, как человеку работающему в тв-сфере, было интересно узнать о создании формата телевизионного шоу "Свобода Слова". Политологам, историкам и просто ребятам, интересующимися происходящим, точно будет интересны инсайды о украинских политиках и олигархах, с которыми общался и дружил Шустер.

Короткие спойлеры.

Порошенко в книге выглядит чуть ли не хуже Януковича. Такое себе воплощение хитрости, шкурных интересов и страха за потерю власти. Яценюк – перспективный политик, который свернул не туда. Коломойский выглядит, как типичный Коломойский. Ничего плохо не сказано о Тимошенко, только какие-то очевидно-позитивные вещи, вообще ни слова о Ахметове, тёплые приветы Пинчуку и дефирамбы молодым антикоррупционерам - Мустафе, Шабунину и Лещенко.

Это, если очень обобщенно.

В книге не сказано, кто спонсировал выходы передач. Автор уверяет всех в том, что шоу создавалось только благодаря контрактам с ТВ-каналами, прямого влияния и вливания денег олигархов не было, а во времена эфиров на Первом Национальном, 24 и 112 канале вообще снималось за счет Савика.

Слабо верится, учитывая, что в своей же книге Шустер пишет такой абзац:

"Медиарынка в Украине нет. Реклама стоит копейки, на ней выжить невозможно, поэтому вся журналистика "сидит" на зарплатах у олигархов, которые "докладывают" десятки миллионов долларов в бюджет своих СМИ. Они превращают журналистов в своих служак и таким образом уничтожают профессию. Зачем они это делают? Олигархи используют журналистов как бойцов своей личной гвардии, для самообороны или нападения".

Презентация на "Книжном Арсенале"

В день презентации книги в "Арсенал" выстроилась огромная очередь. При этом к Шустеру пускали отдельно от общей очереди.

На самой презентации людей также собралось немало. Некоторые даже пришли с колясками и грудными младенцами.

Сам Шустер удивил новой прической – он отпустил волосы подлиннее и стал напоминать Эйнштейна.

Во время презентации Шустер, в частности, рассказывал, где в Украине больше всего людей живут в страхе, – это Киев. А самая позитивная область, по данным журналиста, – Хмельницкая.

"С точки зрения эмоций в стране нет единства, – заявил Савик Шустер. Он поделился своими мыслями о том, что может объединить людей: "Я для себя решил, что это может быть только Универсальный безусловный базовый доход".

"На безусловный базовый доход имеет право каждый человек, который на законных основаниях проживает в Украине, вне зависимости от национальности", – добавил Шустер.

Журналисты отмечают, что его речь напоминает предвыборную программу. Правда, баллотироваться Савик не сможет по закону – нет гражданства. Впрочем, никто не мешает ему поддержать кого угодно.

На презентации были замечены такие личности, как Валид Арфуш, Алексей Мочанов, Дмитрий Василец, Виталий Шабунин, Вера Савченко и другие.

Дмитрий Василец

Алексей Мочанов

Телеведущая Татьяна Терехова

Журналисты Соня Кошкина и Александр Мартыненко

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