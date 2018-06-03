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Новости
Украина
2 июня 18, 22:58
Порошенко посетил Галисию
Проошенко
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Глава государства провел встречу с главой правительства Галисии Альберто Нуньесом Фейхооиз в ходе официального визита в Королевство Испания.
Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 2 июня, провел встречу с главой правительства Галисии Альберто Нуньесом Фейхооиз в ходе официального визита в Королевство Испания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что собеседники обсудили пути активизации межрегионального сотрудничества между Украиной и Испанией.

"Отдельно были отмечены значительные перспективы углубления двустороннего инвестиционного взаимодействия, в частности в контексте реализации в Украине в 2018 году так называемой большой и малой приватизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко и Фейхоо отметили увеличение количества украинцев-паломников, которые ежегодно посещают Сантьяго-де-Компостела и проходят по пути Святого Якова.

Также Порошенко пригласил Альберто Нуньеса Фейхоо посетить с визитом Киев и Львов.

Источник: korrespondent.net
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