Порошенко посетил Галисию

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 2 июня, провел встречу с главой правительства Галисии Альберто Нуньесом Фейхооиз в ходе официального визита в Королевство Испания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.





Отмечается, что собеседники обсудили пути активизации межрегионального сотрудничества между Украиной и Испанией.





"Отдельно были отмечены значительные перспективы углубления двустороннего инвестиционного взаимодействия, в частности в контексте реализации в Украине в 2018 году так называемой большой и малой приватизации", - говорится в сообщении.





Отмечается, что Порошенко и Фейхоо отметили увеличение количества украинцев-паломников, которые ежегодно посещают Сантьяго-де-Компостела и проходят по пути Святого Якова.





Также Порошенко пригласил Альберто Нуньеса Фейхоо посетить с визитом Киев и Львов.



