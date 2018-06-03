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Новости
Украина
3 июня 18, 09:21
"Гонки" в Запорожье закончились трагедией. ФОТО
ДТП
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BMW во время "гонок" по Набережной в Запорожье на большой скорости сбило мать с пятилетней девочкой, которые шли по тротуару.

BMW во время "гонок" по Набережной в Запорожье на большой скорости сбило мать с пятилетней девочкой, которые шли по тротуару.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Патрульные полицейские до приезда скорой пытались оказать первую помощь пострадавшим, поскольку мать с ребенком еще подавали признаки жизни. Однако это не помогло их спасти. Девочка умерла в автомобиле скорой, ее мать – в реанимации.

Участником гонок, вероятно, было еще одно авто, которое уехало с места трагедии. Водитель BMW также пытался скрыться с места преступления, но был задержан. Не исключено, что у него перелом позвоночника.

По предварительным данным, тормозной путь автомобиля, сбившего мать и ребенка, составил до 120 метров.

Полиция просит откликнуться лиц, которые были свидетелями ДТП или зафиксировали аварию на видеорегистратор.

Фото - 061.ua
censor.net.ua
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