Украина и Испания подпишут новое двустороннее соглашение

Власти Украины и Испании завершают подготовку нового двухстороннего соглашения о социальном обеспечении, что позволит разрешить ряд проблемных вопросов по защите украинцев в Испании, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"По моему поручению завершается наша совместная работа с испанскими друзьями над двусторонним соглашением о социальном обеспечении на замену предыдущего соглашения, которое было подписано 22 года тому назад, в 1996 году", - сказал П.Порошенко в воскресенье днем после молитвы за Украину в Испании.

По словам президента, подписание этого соглашения в ближайшее время позволит снять отдельные проблемные вопросы в социальной сфере по защите украинцев и украинской общины в Испании.