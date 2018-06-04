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Новости
Украина
4 июня 18, 12:08
Жители Одессы перекрыли шоссе, где насмерть сбили ребенка
Перекрыли шоссе
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На место трагедии люди принесли игрушки и цветы

В Одессе жители Ленпоселка перекрыли сегодня Тираспольское шоссе, где накануне сбили ребенка. Об этом сообщает Думская.

В акции приняли участие 60 человек.

Причиной блокирования дороги стало недавнее ДТП, в результате которого погиб маленький ребенок, а его 20-летняя тетя в тяжелом состоянии попала в больницу. Люди говорят, что участок опасный, а светофор работает только в режиме мигающего желтого.

"Водители игнорируют переход. Они мчат на желтый свет. Ждем по 10-15 минут, чтобы перейти. Здесь каждые полгода происходят смертельные случаи", - отметили участники акции.

Появились и новые подробности смертельного ДТП.

"20-летняя девушка несла на руках трехлетнюю девочку. Авария произошла на глазах у матери. От пережитого она находится в психиатрической больнице. На руках девочку несла невеста брата матери, которая была беременна", - отмечается в сообщении.

На место трагедии люди принесли игрушки и цветы.
liga.net
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