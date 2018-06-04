20 пуль в авто: подробности убийства под Киевом

Убитый мужчина, которого в ночь на понедельник, 4 мая, нашли в авто в селе Гореничи под Киевом, являлся водителем вице-президента Федерации бокса Киева Александр Лищенко. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на свои источники.

СМИ указывает, что сам Лищенко, является "криминальным авторитетом", известным как "Лича". Во время стрельбы он находился в авто, однако ему удалось сбежать в лесопосадку.

Установлено, что он возвращался от друга по имени Роман, который проживает в с. Гореничи (в доме сейчас проводится обыск).

В джипе погиб 24-летний водитель Максим Ковтуненко.

УНН со ссылкой на правоохранителей сообщает, что в авто Range Rover выпустили более 20 пуль. Однако, пока не установлен тип оружия, из которого стреляли, назначены экспертизы, открыто уголовное производство.

Как сообщалось несколькими днями ранее, в Кривом Роге похитили и убили мужчину.