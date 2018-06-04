Гройсман озвучил, в каком случае уйдет в отставку (ВИДЕО)

Глава правительства Владимир Гройсман обещает уйти в отставку, если Верховная Рада не примет закон об Антикоррупционном суде.



Об этом он заявил в парламенте на совместном брифинге с председателем Рады Андреем Парубием. Также он об этом написал в Twitter.

“Как премьер, принял для себя решение: если справедливый независимый суд не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра и подам в отставку“, - заверил он.

По его словам, он будет усиленно работать с фракциями, чтобы данный закон был принят.

Со своей стороны, спикер добавил, что голосование за законопроект назначено на четверг, 7 июня.

31 мая министр финансов Александр Данилюк заявил, что не пойдет в отставку, комментируя письмо послам G7, в котором он проинформировал о конфликте с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Ранее, 17 апреля, Гройсман заявил, что не боится отставки и готов отчитаться о работе Кабмина в любое время.



