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Новости
Украина
4 июня 18, 12:43
Гройсман озвучил, в каком случае уйдет в отставку (ВИДЕО)
Гройсман
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Премьер-министр заверил, что сложит полномочия и уйдет в отставку, если парламент не примет долгожданный закон.

Глава правительства Владимир Гройсман обещает уйти в отставку, если Верховная Рада не примет закон об Антикоррупционном суде.

Об этом он заявил в парламенте на совместном брифинге с председателем Рады Андреем Парубием. Также он об этом написал в Twitter.

“Как премьер, принял для себя решение: если справедливый независимый суд не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра и подам в отставку“, - заверил он. 

По его словам, он будет усиленно работать с фракциями, чтобы данный закон был принят.  

Со своей стороны, спикер добавил, что голосование за законопроект назначено на четверг, 7 июня. 

31 мая министр финансов Александр Данилюк заявил, что не пойдет в отставку, комментируя письмо послам G7, в котором он проинформировал о конфликте с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Ранее, 17 апреля, Гройсман заявил, что не боится отставки и готов отчитаться о работе Кабмина в любое время. 
bigmir.net
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