Гройсман собрал срочное заседание Кабмина

По словам вице-премьер-министра Кириленко, на заседании будут обсуждать последние резонансные события в стране.





В Кабинете министров происходит срочное совещание. Об этом заявил вице-премьер-министра Вячеслав Кириленко, попросивший отпустить его с заседания Согласительного совета в понедельник, 4 июня.





После выступления он попросил разрешения у спикера парламента Андрея Парубия покинуть заседание Согласительного совета, поскольку должен "отбыть на срочное совещание КМУ, которое началась в 12.00, где будут обсуждаться, в том числе, и все последние резонансные события; нужно обсудить и принять необходимые решения".





Он добавил, что на заседании Согласительного совета будет представитель правительства, "который запишет все пожелания парламентариев".





Ранее сегодня Гройсман заявил, что подаст в отставку, если Рада не проголосует за закон об Антикоррупционном суде.





Также он планирует сегодня провести встречи с представителями фракций парламента для обсуждения принятия законопроекта.







