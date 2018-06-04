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Украина
4 июня 18, 13:55
Гройсман собрал срочное заседание Кабмина
Кабмин
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Гройсман срочно собрал министров
По словам вице-премьер-министра Кириленко, на заседании будут обсуждать последние резонансные события в стране.

В Кабинете министров происходит срочное совещание. Об этом заявил вице-премьер-министра Вячеслав Кириленко, попросивший отпустить его с заседания Согласительного совета в понедельник, 4 июня.

После выступления он попросил разрешения у спикера парламента Андрея Парубия покинуть заседание Согласительного совета, поскольку должен "отбыть на срочное совещание КМУ, которое началась в 12.00, где будут обсуждаться, в том числе, и все последние резонансные события; нужно обсудить и принять необходимые решения".

Он добавил, что на заседании Согласительного совета будет представитель правительства, "который запишет все пожелания парламентариев". 

Ранее сегодня Гройсман заявил, что подаст в отставку, если Рада не проголосует за закон об Антикоррупционном суде.

Также он планирует сегодня провести встречи с представителями фракций парламента для обсуждения принятия законопроекта.

Источник: korrespondent.net

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