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Новости
Украина
4 июня 18, 13:57
Донбасс может остаться без воды - министр
вода
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Черныш рассказал об экологических угрозах в зоне конфликта на востоке Украины из-за затоплений шахт и обстрелов насосных станций.
Около 3 миллионов жителей Донбасса могут остаться без воды в случае остановки фильтровальных станций. Об этом на презентации результатов исследования по экологической ситуации на Донбассе в понедельник, 4 июня, сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"В случае остановки фильтровальных станций, без воды могут остаться Мариуполь, Донецк, Горловка, Макеевка, Енакиево, Авдеевка, Торецк, Волноваха. В общем, до трех миллионов человек", - цитирет министра пресс-служба ведомства в Twitter.

По его словам, затопление шахты Золотое на контролируемой территории, и перебои в работе Донецкой фильтровальной станции создают угрозу для населения Донбасса. 

"Есть большая нагрузка на экологию. Происходит затопления шахт, продолжается химическое загрязнение и разрушение промышленных объектов. Прекращается откачивание подземных вод, и нельзя предсказать, где вода может выйти. Это может привести к разрушению зданий и сооружений. На некоторых территориях есть просадки грунтов почти на 25 см", - отметил Черныш.

"На шахтах: Золотое, Карбонит, Горная, Первомайская и Голубовская, что в Луганской области, существует техногенная угроза из-за затопления с оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

На предупреждение катастрофы украинское правительство предоставило 131 млн гривен. В противном случае вопрос потери и загрязнения воды создаст угрозу для местного населения. 

"ДФС не только фильтровальная, а и насосная станция. От нее зависит почти все. Вопрос расчета за воду, потери воды, загрязнение воды - все это создает угрозу для местного населения", - добавил Черныш.

Отметим, власти и наблюдатели давно предупреждают об экологической катастрофе на Донбассе из-за массового затопления шахт на неподконтрольной территории. 

Источник: korrespondent.net
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