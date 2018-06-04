Донбасс может остаться без воды - министр

Около 3 миллионов жителей Донбасса могут остаться без воды в случае остановки фильтровальных станций. Об этом на презентации результатов исследования по экологической ситуации на Донбассе в понедельник, 4 июня, сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.





"В случае остановки фильтровальных станций, без воды могут остаться Мариуполь, Донецк, Горловка, Макеевка, Енакиево, Авдеевка, Торецк, Волноваха. В общем, до трех миллионов человек", - цитирет министра пресс-служба ведомства в Twitter.





По его словам, затопление шахты Золотое на контролируемой территории, и перебои в работе Донецкой фильтровальной станции создают угрозу для населения Донбасса.





"Есть большая нагрузка на экологию. Происходит затопления шахт, продолжается химическое загрязнение и разрушение промышленных объектов. Прекращается откачивание подземных вод, и нельзя предсказать, где вода может выйти. Это может привести к разрушению зданий и сооружений. На некоторых территориях есть просадки грунтов почти на 25 см", - отметил Черныш.





"На шахтах: Золотое, Карбонит, Горная, Первомайская и Голубовская, что в Луганской области, существует техногенная угроза из-за затопления с оккупированных территорий", - говорится в сообщении.





На предупреждение катастрофы украинское правительство предоставило 131 млн гривен. В противном случае вопрос потери и загрязнения воды создаст угрозу для местного населения.





"ДФС не только фильтровальная, а и насосная станция. От нее зависит почти все. Вопрос расчета за воду, потери воды, загрязнение воды - все это создает угрозу для местного населения", - добавил Черныш.





Отметим, власти и наблюдатели давно предупреждают об экологической катастрофе на Донбассе из-за массового затопления шахт на неподконтрольной территории.



