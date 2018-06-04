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Украина
4 июня 18, 14:06
В Киеве из гранатомета расстреляли ритуальное бюро (ВИДЕО)
взрыв
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Взрывотехники обезвредили обнаруженный снаряд

Полицейских на рассвете вызвал охранник заведения. Прибывшие правоохранители обнаружили снаряд, который застрял в стене и не взорвался.

Возле Байкового кладбища в Киеве в понедельник, 4 июня, неизвестный выстрелил из гранатомета в бюро ритуальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Вызов в полицию поступил около 4 утра от охранника ритуального заведения, который сообщил, что слышал звук, похожий на взрыв.

Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили снаряд, который застрял в стене. Впоследствии его обезвредили взрывотехники.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению. Им грозит до семи лет тюремного заключения.

 





Напомним, минувшей ночью под Киевом обнаружено авто с телом мужчины. Позже стало известно, что автомобиль принадлежит вице-президенту Федерации бокса Киева, а погибший за рулем - его водитель.

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