В Киеве из гранатомета расстреляли ритуальное бюро (ВИДЕО)

Полицейских на рассвете вызвал охранник заведения. Прибывшие правоохранители обнаружили снаряд, который застрял в стене и не взорвался.

Возле Байкового кладбища в Киеве в понедельник, 4 июня, неизвестный выстрелил из гранатомета в бюро ритуальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Вызов в полицию поступил около 4 утра от охранника ритуального заведения, который сообщил, что слышал звук, похожий на взрыв.

Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили снаряд, который застрял в стене. Впоследствии его обезвредили взрывотехники.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению. Им грозит до семи лет тюремного заключения.

Напомним, минувшей ночью под Киевом обнаружено авто с телом мужчины. Позже стало известно, что автомобиль принадлежит вице-президенту Федерации бокса Киева, а погибший за рулем - его водитель.