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Новости
Украина
4 июня 18, 14:31
Полиграф подтвердил, что Савченко готовила теракт
Савченко
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Результаты экспертизы на полиграфе подтвердили обвинения против Савченко
СБУ обнародовала результаты исследования ответов народного депутата на детекторе лжи. Они подтверждают выдвинутые против нее обвинения.
Результаты исследования на полиграфе показали, что народный депутат Надежда Савченко готовила теракты в правительственном квартале и здании Верховной Рады. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что речь идет об исследовании на полиграфе, которое состоялось 11 апреля.

Народному депутату был задан ряд вопросов о том, готовила ли она насильственные действия, направленные на свержение конституционного строя, разрабатывала ли планы терактов и посягательства на жизни руководителей страны, привлекала ли к этим планам других людей и тд.

Отмечается, что при ответе на все эти вопросы у Савченко были зафиксированы позитивные психофизические реакции, свидетельствующие о ее причастности к этим действиям.

"По результатам проведенного исследования комиссией экспертов предоставлено категоричные выводы о наличии у Савченко Н.В. положительных психофизиологических реакций, которые свидетельствуют, в частности, о том, что Савченко Н.В. обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях со свержением конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя. Савченко Н.В. также обсуждала планы вооруженного захвата власти и участвовала в подготовке вооруженного захвата власти, для чего с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти подыскивала и перевозила оружие", - говорится в сообщении.

Сторона защиты также ставила Савченко вопросы. Однако эксперты не обнаружили на них положительных психофизиологических реакций.

В частности, не было подтверждающей реакции на вопросы: хотела ли Савченко Н.В. изменить власть в Украине конституционным способом, считает ли она деятельность Президента, нардепов, премьер-министра, секретаря СНБО, членов Кабмина преступной.

Как сообщалось, процедура экспертизы на полиграфе была тщательной и длилась несколько часов, но с перерывами.


Источник: korrespondent.net
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