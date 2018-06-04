Roshen почти на четверть увеличил экспорт в страны ЕС

Кондитерская корпорация Roshen в І квартале 2018 года экспортировала в страны Европейского Союза более 4 тыс. тонн продукции, что на 22% больше по сравнению с І кварталом 2017 года.

Согласно сообщению пресс-службы компании, преимущественно продукция Roshen экспортировалась в Румынию, Польшу, Литву, Германию, Болгарию, Венгрию и Испанию.

"Доля Roshen в І квартале 2018 года в экспорте украинских производителей сладостей составила 37%", — говорится в сообщении.

Как указывается, продукция компании представлена в 35 странах. В 2017 году был увеличен объем экспорта в США, Польшу, Болгарию, Венгрию и Испанию.

Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает в себя Киевскую, Кременчугскую (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, две производственные площадки в Винницкой области, масло-молочный комбинат "Бершадь молоко" (Винницкая обл.), две производственные площадки в Липецкой области (РФ), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия).

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий: шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье, вафли, бисквитные рулеты и торты. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.