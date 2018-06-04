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Украина
4 июня 18, 19:40
Порошенко получил почти миллион гривен процентов в банке МИБ
Порошенко
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Порошенко получил еще около 1 млн грн процентов от вкладов в своем банке
Глава государства задекларировал еще около 1 млн грн процентного дохода от вкладов в принадлежащем ему МИБ, говорится сообщении о существенных изменениях в декларации за текущий год.

Президент Петр Порошенко задекларировал еще около 1 млн грн процентного дохода от вкладов в принадлежащем ему Международном инвестиционном банке. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Отмечается, что 4 июня было задекларировано 987 495 гривен доходов: 573 602 грн, 305 921 грн и 107 972 грн процентов от банковских вкладов в МИБ.

С начала года Порошенко задекларировал суммарно около 6 млн гривен процентного дохода от вкладов в этом банке.

Напомним, в конце марта глава государства Петр Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год. В целом его доходы составили 16 млн 303 тыс. 874 грн.

Источник: korrespondent.net
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