Порошенко получил почти миллион гривен процентов в банке МИБ

Глава государства задекларировал еще около 1 млн грн процентного дохода от вкладов в принадлежащем ему МИБ, говорится сообщении о существенных изменениях в декларации за текущий год.





Президент Петр Порошенко задекларировал еще около 1 млн грн процентного дохода от вкладов в принадлежащем ему Международном инвестиционном банке. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.





Отмечается, что 4 июня было задекларировано 987 495 гривен доходов: 573 602 грн, 305 921 грн и 107 972 грн процентов от банковских вкладов в МИБ.





С начала года Порошенко задекларировал суммарно около 6 млн гривен процентного дохода от вкладов в этом банке.





Напомним, в конце марта глава государства Петр Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год. В целом его доходы составили 16 млн 303 тыс. 874 грн.



