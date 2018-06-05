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Новости
Украина
5 июня 18, 09:35
В Харькове за пьяное вождение задержан брат Зайцевой
брат Зайцевой
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По данным СМИ, патрульная полиция остановила BWM, за рулем которого был Василий Зайцев. От тестов для определения алкогольного опьянения он отказался.

Вечером 4 июня патрульная полиция Харькова остановила BWM, у водителя которого были признаки опьянения. Об этом сообщает Киев оперативный.

По информации СМИ, за рулем был Василий Зайцев (1992 года рождения), брат Елены Зайцевой, участницы ДТП в Харькове, в результате которой погибли шесть человек.

Водитель от тестов для определения алкогольного опьянения отказался.


Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова произошло ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg, в результате которого погибли пять человек. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации.

Оба участника аварии – водитель Lexus Елена Зайцева и Геннадий Дронов, который был за рулем Volkswagen Touareg – сейчас находятся в СИЗО. 
Korrespondent
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