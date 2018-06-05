Швейцария заблокировала 1 млрд франков на счетах россиян

Швейцарские банки заблокировали 1 млрд франков на личных счетах Виктора Вексельберга. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщает Forbes со ссылкой на источник в частной бизнес-группе "Ренова", пишет DW. По его информации, средства блокировали как публичные банки (Credit Suisse, UBS), так и частные.

Вексельберг намерен обратиться в суд, утверждает источник. Помимо гражданских исков, которые находятся в процессе подготовки, против банков могут быть поданы уголовные иски в отношении сотрудников, ответственных за блокировку.





Ряд швейцарских банков помимо блокировки средств в течение нескольких дней отказывали Вексельбергу в доступе к крупным пакетам акций в промышленных компаниях Швейцарии, в числе которых — Sulzer, OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach. Ранее пакеты акций были заложены в качестве обеспечения по двум кредитам на сумму свыше миллиарда швейцарских франков, которые российский олигарх получил от ряда западных банков.





По словам источника издания, промышленные активы были освобождены из-под залога после досрочного погашения кредитов. Ранее Минфин РФ заявил о выдаче группе "Ренова" кредита на "рыночных условиях" от "Промсвязьбанка".





6 апреля министерство финансов США ввело санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". В их числе, среди прочих, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, командующий Росгвардией Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Ограничительные меры наложены также на 14 российских компаний.





Санкции подразумевают запрет на операции с попавшими под них компаниями и лицами для американских банков. По мнению опрошенных изданием экспертов, банки Швейцарии опасались введения против них вторичных санкций со стороны США. "Большинство таких банков ведут активную деятельность и располагают соответствующими активами на территории США", — отмечает партнер адвокатского бюро Tertychny Agabalyan Марат Агабалян.



