Горит "Рыжий лес" в Чернобыле (ФОТО)

В зоне Чернобыльской АЭС пожарные продолжают бороться с огнем. Ситуацию осложняют сухая погода и ветер. Наземными силами справиться уже не могут. В зону направили авиацию.

В пресс-службе "КП" в Украине" подтвердили полученную из наших источников информацию.

- Работают самолет Ан-32 и вертолет Ми-8. Уже сделан первый сброс воды, - инфонрмируют спасатели.





Как мы уже рассказывали, горит район, где находится "Рыжий лес" - одно из самых загрязненных после аварии на ЧАЭС место в зоне. Это территория, куда не ходят ни самоселы, ни тем более работники станции. Не рискуют соваться даже безумные сталкеры, зная о высоком радиоактивном фоне. Маловероятно, что огонь возник от небрежно брошенного бычка или разведенного для пикника костра.

По рассказал очевидцев, дым возник сразу в нескольких очагах. Поэтому не исключается версия поджога, но с этим должна разбираться полиция. Пожары в Чернобыле прошлых лет уже расследовали как рукотворные, но доказать это не смогли.

- Поджигается трава, чтобы пламя уничтожило лесную подстилку. После этого можно получить разрешение на санитарную вырубку деревьев, поскольку они умрут на выжженной земле. Вместо утилизации радиоактивную древесину могут сбывать в промышленных целях, - рассказал "КП" в Украине" посвященный в подобные махинации человек.