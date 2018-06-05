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Новости
Украина
5 июня 18, 18:46
Горит "Рыжий лес" в Чернобыле (ФОТО)
пожар
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В Чернобыльской зоне вспыхнул пожар. Первые столбы дыма работники ЧАЭС наблюдали приблизительно с десяти утра. Сначала решили, что учения, но потом все оказалось серьезно. В управлении ГСЧС в Киевской области "КП" в Украине" подтвердили, что борются с огнем.

В зоне Чернобыльской АЭС пожарные продолжают бороться с огнем. Ситуацию осложняют сухая погода и ветер. Наземными силами справиться уже не могут. В зону направили авиацию.

В пресс-службе "КП" в Украине" подтвердили полученную из наших источников информацию.

- Работают самолет Ан-32 и вертолет Ми-8. Уже сделан первый сброс воды, - инфонрмируют  спасатели.


Как мы уже рассказывали, горит район, где находится "Рыжий лес" - одно из самых загрязненных после аварии на ЧАЭС место в зоне. Это территория, куда не ходят ни самоселы, ни тем более работники станции. Не рискуют соваться даже безумные сталкеры, зная о высоком радиоактивном фоне. Маловероятно, что огонь возник от небрежно брошенного бычка или разведенного для пикника костра.

По рассказал очевидцев, дым возник сразу в нескольких очагах. Поэтому не исключается версия поджога, но с этим должна разбираться полиция. Пожары в Чернобыле прошлых лет уже расследовали как рукотворные, но доказать это не смогли.

- Поджигается трава, чтобы пламя уничтожило лесную подстилку. После этого можно получить разрешение на санитарную вырубку деревьев, поскольку они умрут на выжженной земле. Вместо утилизации радиоактивную древесину могут сбывать в промышленных целях, - рассказал "КП" в Украине" посвященный в подобные махинации человек.
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kp.ua
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