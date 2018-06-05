В Николаеве пьяные морпехи избили 70-летнего волонтера

В Николаеве, на одном из волонтерских постов на железнодорожном вокзале, двое военнослужащих во внеслужебное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили пожилого волонтера.

Об этом сообщает командование 36-й отдельной бригады морской пехоты в Facebook.

По факту данного правонарушения назначено служебное расследование. Командиром части на правонарушителей наложено взыскание “Освобождение от военной службы по служебному несоответствию“.





Командование бригады извинилось за поступки своих подчиненных и отметило, что принимает меры с целью недопущения правонарушения другими военнослужащими. Информация о нарушителей предоставлена ​​Военной службе правопорядка Николаева и Национальной полиции.





В свою очередь, известная в Николаеве волонтер Ирина Абрамова сообщила, что военные жестоко избили 70-летнего волонтера из-за того, что тот не пустил их в состоянии алкогольного опьянения в волонтерский пункт, как того требуют правила его работы.





Как сообщалось в ноябре 2017 года в Киевской области военнослужащий военно-морских сил ВСУ избил военного патрульного в ответ на сделанные в его сторону замечания.



