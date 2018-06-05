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5 июня 18, 19:06
Центр Киева обесточен из-за аварии
свет
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Аварию совместно устраняли электрики и пожарные
Без света остались кварталы от Набережно-Крещатицкой улицы до парка Шевченко. Аварию обещают ликвидировать до 20:00.

В центре Киева во вторник, 5 июня, без электроснабжения остались квартиры, офисы и предприятия. Свет отключили около 15.40. Об этом сообщают Факты со ссылкой на начальника пресс-службы столичного главка ГСЧС Светлану Водолагу.

По ее словам, по улице Пушкинской, 40 пошел дым из трансформаторной подстанции.

Прибывшим на место пожарным пришлось дожидаться энергетиков, которые должны были проверить напряжение на подстанции и в случае необходимости оперативно его отключить.

В результате аварии без света остались кварталы от Набережно-Крещатицкой улицы до парка Шевченко.

В 16.30 подачу электричества начали постепенно возобновлять, однако, полностью аварию обещают ликвидировать до 20.00.

Напомним, несколькими днями ранее на Львовщине обесточены 62 населенных пункта.

Ранее в Луганской области без света оставались более тысячи домов. Из-за грозы были полностью обесточены восемь населенных пунктов области.

Источник: korrespondent.net
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