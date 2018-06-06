Смерть Леонида Кантера: коротко все известные факты

На арт-хуторе Обирок Борзнянского района Черниговской области вечером 4 июня было найдено тело режиссера, создателя фильма о "киборгах" Леонида Кантера. В полиции говорят, что Кантер совершил самоубийство. Друзья режиссера в это не верят. Детали – в материале LIGA.net.





С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. "У Леонида Кантера - огнестрельное ранение в челюсть. Рядом с ним был найден автомат и предсмертная записка. То есть 99,9% - это самоубийство. Тело режиссера и оружие направлены на экспертизу", - рассказал LIGA.net спикер Нацполиции Ярослав Тракало.





Леонид Кантер родился в 1981 году, работал журналистом и ведущим в Национальной телекомпании Украины. В 2003 году основал киностудию "Лизард филмс", которая сняла около 50 коротометражных, несколько полнометражных и документальных лент.













В 2007 году Кантер поселился на хуторе Обирок в Черниговской области и превратил его в арт-хутор - творческое поселение, где собирал друзей со всего мира, организовывал фестивали, творческие мероприятия и народные праздники. Среди самых известных – фестиваль "Хлеб своими руками" и первый афро-этнический фестиваль "Мама Африка".







