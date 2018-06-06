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Украина
6 июня 18, 09:46
Площадь пожара в Чернобыльской зоне сократилась (ФОТО)
пожар в Чернобыле
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В районе села Копачи наблюдаются отдельные очаги возгорания. К ликвидации пожара привлекли 35 единиц техники и 150 человек.

По состоянию на 8:00 среды, 6 июня, наблюдаются отдельные очаги горения и задымления на площади около 5 га в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы", - подчеркнули в пресс-службе.



В Киеве радиационный фон составляет 11 мкР / час (безопасный уровень - до 30 мкР/ч).

В городе Чернобыль радиационный фон составляет 22,45 мкР / ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч).



На промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 44,27 мкР / ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).



К ликвидации пожара привлекли 35 единиц техники и 150 человек. Авиация ГСЧС с начала работ осуществила 27 сбросов (114 тонн) воды, из них самолетами АН-32П - 10 сбросов воды (80 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 17 сбросов воды (34 тонны).

Силы и средства сосредоточены в районе села Копачи.





dsns.gov.ua
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, утром 5 июня в зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.
Korrespondent
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