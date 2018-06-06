Площадь пожара в Чернобыльской зоне сократилась (ФОТО)

По состоянию на 8:00 среды, 6 июня, наблюдаются отдельные очаги горения и задымления на площади около 5 га в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы", - подчеркнули в пресс-службе.













В Киеве радиационный фон составляет 11 мкР / час (безопасный уровень - до 30 мкР/ч).





В городе Чернобыль радиационный фон составляет 22,45 мкР / ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч).













На промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 44,27 мкР / ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).













К ликвидации пожара привлекли 35 единиц техники и 150 человек. Авиация ГСЧС с начала работ осуществила 27 сбросов (114 тонн) воды, из них самолетами АН-32П - 10 сбросов воды (80 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 17 сбросов воды (34 тонны).





Силы и средства сосредоточены в районе села Копачи.





















dsns.gov.ua

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, утром 5 июня в зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.







