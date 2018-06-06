В покушении на Осмаева и Окуеву не нашли "российский след"

На уточняющий вопрос, почему в обвинительном акте не говорится о том, что в этом покушении существует цепочка, ведущая к “некоторым лидерам Российской Федерации“, Величко ответил, что заявления политиков во время досудебного расследования не подтвердились.





“Все, что было мной сказано в обвинительном акте, оно находит подтверждение материалами уголовного производства. Другие заявления и сообщения, в том числе политиков на первоочередной стадии досудебного расследования, на сегодняшний день, как вы услышали, не нашли своего подтверждения. Я могу ссылаться только на те материалы, которые собраны органом досудебного расследования в материалах уголовного производства “, - заявил Величко.





Также сообщается, что прокурор при оглашении обвинительного акта по поводу мотива желания убить Окуеву и Осмаева сказал: “Будучи осведомленным о публичной, общественной, патриотической деятельности Осмаева и Окуевой, которые активно выступали против политики руководства Российской Федерации и Чеченской Республики, принимали активное участие в проведении антитеррористической операции по урегулированию вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей, имея неприязненное враждебное отношение к последним, решил совершить их убийство, для чего разработал детальный план преступления“.





Напомним, первое покушение на Осмаева и Окуеву произошло 1 июня 2017 в Киеве. Тогда киллер и Осмаев получили серьезные ранения. Нападавший был задержан. Во время второго покушения, 30 октября, Амина Окуева была убита на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Ее муж Адам Осмаев получил ранение. Убийц так и не нашли.