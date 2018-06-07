На Донбассе продолжались бои, есть погибшие

За прошедшие сутки в зоне Операции объединенных сил противник 25 раз нарушил режим прекращения огня. При этом 2 раза огонь велся с применением минометов. Погибли 2 украинских военнослужащих, сообщил пресс-центр ООС.

По его данным, 6 июня бои продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением только стрелкового оружия. Наблюдалась активизация войск противника в темное время суток в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное, Широкино.

Подразделения ООС препятствовали, подчеркнули в пресс-центре, провокационным действиям врага и "давали ему адекватный ответ".

Во время боевых действий 6 июня погибли 2 военнослужащих Объединенных сил. Еще 2 получили ранения. По данным разведки, понес потери и противник: 5 оккупантов уничтожено и 3 – были ранены.

В течение ночи 7 июня обострилась ситуация на Луганщине: 5 раз открывался огонь из 120-мм и 82-мм минометов у населенных пунктов Крымское и Новотошковское.