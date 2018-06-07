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Новости
Украина
7 июня 18, 17:41
Луценко заявил о "российском следе" в "списке 47"
Kewtyrj
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"Расстрельный список" украинским СМИ могли "слить" из России, чтобы дискредитировать украинское следствие.

Список с 47 потенциальными жертвами, который появился в украинских СМИ, могли передать заказчики "убийства" Бабченко из России. Об этом в четверг, 7 июня, заявил журналистам генпрокурор Юрий Луценко.

По словам Луценко, следствие предполагает, что это могло быть сделано чтобы дискредитировать украинских правоохранителей.

"Следствие не исключает, что этот список был предоставлен журналистам не из Украины, а из страны, где находится заказчик этих убийств, для дискредитации следствия", - заявил он.

В то же время глава ГПУ предположил, что утечка могла произойти и из украинских правоохранительных органов.

Тем временем, в полиции заявили, что взяли под охрану 7 из 47 человек из списка потенциальных жертв, который СБУ получила в результате спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Напомним, ранее издание Страна.ua опубликовало список из 47 журналистов и блогеров, которым угрожает смерть от рук киллеров. При этом издание ссылалось на "источники в СБУ".

Позже в СБУ открыли дело из-за публикации списка "47 жертв". Там заявили, что не давали разрешения на разглашение списка.
Korrespondent
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