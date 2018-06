В Глобальном индексе миролюбия (Global Peace Index) за этот год, который составляется международными экспертами на базе данных ООН, Всемирного банка, Transparency International и других мировых исследовательских институтов ряда стран, Украина вошла в число наименее миролюбивых стран мира - 152-е место. Даже Северная Корея оказалась более миролюбивой, заняв 150-е место. Китай находится на 112-м месте, США на 121-м. За Россией, у которой 154-е место, следуют еще девять стран - Центрально-Африканская Республика, Конго, Ливия, Йемен, Сомали, Ирак, Южный Судан, Афганистан и Сирия.

На первый взгляд может показаться странным, что Украину попрекают снижением миролюбия. Страна, которая защищается от внешней агрессии, априори не может быть миролюбивой. Но речь идет не об обвинениях, все дело в критериях, по которым рассчитывается "индекс миролюбия". Он составлен на основе 23 качественных и количественных показателей, которых можно разделить на три основные группы.

Речь идет о внутренних и международных конфликтах, в которые вовлечена та или иная страна, количество жертв в этих конфликтах, а также об отношениях государства с соседними странами.

Оцениваются такие факторы, как доля беженцев и перемещённых лиц в общем количестве населения, число насильственных преступлений и самоубийств, доступность оружия, количество заключённых на душу населения, меры социальной защиты, соблюдение прав человека, уровень политической стабильности, наличие и степень террористических угроз, уровень ксенофобии и прочее.

Здесь оцениваются такие факторы, как размер военного бюджета по отношению к национальному ВВП, общий военный потенциал государства, импорт и экспорт оружия, количество военнослужащих и сотрудников служб безопасности на душу населения, суммарное количество вооружения на душу населения, уровень доступа населения к оружию и другое.

По каждой группе показателей странам выставляется оценка в баллах - от 1 до 5. И чем меньше баллов, тем более миролюбивой считается страна. Для сравнения, самая миролюбивая страна мира 2018 года – Исландия - получила индекс 1.096, а Украина - 3.113.

"Глобальный индекс миролюбия" (Global Peace Index) - показатель, разработанный международной группой экспертов ряда исследовательских институтов и аналитических центров из разных стран мира под эгидой Института экономики и мира (The Institute for Economics and Peace) Сиднейского университета.

Расчётная часть выполнена на основании статистических данных международных организаций, таких как ООН, Всемирный банк, Transparency International и других, а также академических и исследовательских институтов ряда стран.

К работе над проектом были привлечены политические и общественные деятели, включая лауреатов Нобелевской премии мира - бывших президентов США и Финляндии Джимми Картера и Мартти Ахтисаари, лидера Тибета Далай-ламу, королеву Иордании Нур, бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана и других.