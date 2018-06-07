На Донбассе пропали двое военных

В зоне проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки в результате боевых действий на донецком направлении были ранены двое военнослужащих, судьба еще двух бойцов остается неизвестной. Об этом в четверг, 7 июня, пишет УНИАН со ссылкой на командира мотопехотного батальона подполковника Валерия Кирика.

По его словам, 6 июня около 19:00 противник пытался окружить один из взводных опорных пунктов и зайти ему в тыл.

"Военнослужащие наблюдательного поста от опорного пункта, который выполняет задачи на передовой позиции, вовремя обнаружили противника и вступили в бой", - отметил командир.



В результате наступление противника было отбито.

"В ходе боя двое военнослужащих передовой позиции были ранены и эвакуированы. Судьба еще двух военнослужащих этого передового подразделения остается неизвестной", - рассказал Кирик.

Эту информацию подтвердил Укринформу начальник пресс-центра Объединенных сил Юзеф Венскович.

"Погибших у нас за прошлые сутки нет, двое военнослужащих ранены, судьба еще двух остается неизвестной", - сказал он.



Напомним, в сводке штаба ООС за 6 июня сообщалось, что на Донбассе двое украинских военных погибли, двое получили ранения.