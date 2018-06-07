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Украина
7 июня 18, 17:45
В Одессе на дороге произошел конфликт со стрельбой
стрельба
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Водитель устроил конфликт с местным жителем и совершил в его сторону выстрел из травматического оружия.

В центре Одессы в четверг, 7 июня, произошел между двумя водителями конфликт со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

К правоохранителям обратился 54-летний одессит и сообщил о том, что неизвестный мужчина на улице избил его и совершил выстрел из пистолета.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что между заявителем и 30-летним одесситом произошел конфликт из-за того, что последний заблокировал движение транспорта. Между водителями возникла словесная перепалка, в ходе которой правонарушитель нанес несколько ударов потерпевшему.

После чего достал пистолет и выстрелил в его сторону, но не попал. Пострадавший был доставлен в больницу с многочисленными ушибами, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

Злоумышленника задержали и взяли под стражу, пистолет травматического действия изъяли и направили на экспертизу. По данному факту начато уголовное производство по статье о хулиганстве.

Напомним, накануне в Николаеве произошла перестрелка, в результате которой ранения получил один человек. Стрелявший высадил в него пять пуль и скрылся.

Также днем ранее в Одессе неизвестный избил 71-летнего американского певца Билла Уоррена. 
Korrespondent
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