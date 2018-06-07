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Украина
7 июня 18, 17:51
Комитет ВР: представление ГПУ на Пономарева необоснованным
Пономарев
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Такое решение было принято на сегодняшнем заседании регламентного комитета Рады

Регламентный комитет Верховной Рады признал необоснованным и немотивированным представление Генпрокуратуры на привлечение народного депутата Александра Пономарева к уголовной ответственности за препятствование работе журналистов. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании комитета, передает корреспондент LIGA.net.

В частности, члены комитета обратили внимание на то, что разговор двух депутатов, который пытались снять журналисты, был приватным. В ответ на это генпрокурор Юрий Луценко заявил, что разговор публичных лиц в публичном месте может быть предметом фиксации. Он также отметил, что не имеет значения, ведет съемку журналист на камеру или на мобильный телефон, так как и то, и другое может быть его рабочим инструментом.

Отвечая на вопрос журналистов, какой будет судьба этого представления, Луценко сказал, что оно все равно будет направлено в сессионный зал.

"Был вариант рассмотреть его (на пленарном заседании) сегодня, и я к нему готов. Хотя более оптимально было бы рассмотреть все три представления на следующей пленарной неделе", - отметил генпрокурор.
liga.net
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