Задержали участника штурма Донецкого аэропорта (ВИДЕО)

Местный житель ездил на Донбасс, где воевал против защитников Донецкого аэропорта и издевался над пленными.





В Винницкой области силовики задержали местного жителя, который воевал на стороне ДНР. Об этом в четверг, 7 июня, сообщает пресс-служба СБУ.





Как было установлено, уроженец Винницкой области, ранее работавший в органах МВД, в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.





Находясь в составе так называемой "5-й отдельной мотострелковой бригады" он принимал участие в боевых действиях против сил АТО в районе Донецкого аэропорта. Также злоумышленник привлекался к надзору за военнопленными и издевался над ними. Впоследствии сепаратист решил покинуть ряды ОПГ.





По оперативной информации, бывший участник незаконных вооруженных формирований периодически ездил в РФ с целью получения гражданства.





Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в одном из поселков Винницкой области, где он скрывался от правоохранительных органов.





Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.







