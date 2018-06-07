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Украина
7 июня 18, 18:23
Задержали участника штурма Донецкого аэропорта (ВИДЕО)
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Сепаратиста задержали в одном из поселков Винницкой области
Местный житель ездил на Донбасс, где воевал против защитников Донецкого аэропорта и издевался над пленными.

В Винницкой области силовики задержали местного жителя, который воевал на стороне ДНР. Об этом в четверг, 7 июня, сообщает пресс-служба СБУ.

Как было установлено, уроженец Винницкой области, ранее работавший в органах МВД, в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

Находясь в составе так называемой "5-й отдельной мотострелковой бригады" он принимал участие в боевых действиях против сил АТО в районе Донецкого аэропорта. Также злоумышленник привлекался к надзору за военнопленными и издевался над ними. Впоследствии сепаратист решил покинуть ряды ОПГ.

По оперативной информации, бывший участник незаконных вооруженных формирований периодически ездил в РФ с целью получения гражданства.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в одном из поселков Винницкой области, где он скрывался от правоохранительных органов.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.


Как сообщалось, СБУ освободила винницкого студента, задержанного сепаратистами ЛНР за украинский флаг.

Ранее в штабе ООС сообщили о задержании на Донбассе "шпиона ДНР". Им оказался житель города Ясиноватая.

Источник: korrespondent.net

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