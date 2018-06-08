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Новости
Украина
8 июня 18, 09:25
Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс- Нардепы
Одесса
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Несколько народных депутатов обратились к секретарю СНБО Александру Турчинову, призвав его разобраться с ситуацией в Одессе.

Парламентарии считают, что Украина может потерять город «по сценарию Донбасса».

Обращение к Александру Турчинову, которое подписали и другие парламентарии, у себя в Facebook опубликовал нардеп от «Батькивщины» Игорь Луценко.

В тексте, в частности, говорится о необходимости собрания СНБО из-за ситуации в Одессе.

Как сообщил нардеп, в городе против украинских активистов осуществляется «террор невиданных масштабов». Упоминается о нападениях на ряд людей.

В обращении сказано, что «мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс».

Одним из виновных в ситуации называется мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщалось, накануне в Одессе произошло нападение на лидера местного Автомайдан Виталия Устименко.

Ранее неизвестные избили одесского активиста Сергея Стерненко. Он заявил, что это нападение организовал мэр города Геннадий Труханов. 1 мая в результате стрельбы недалеко от своего дома он получил ранение в шею. Оба нападавших были задержаны. 24 мая Сергей Стерненко смертельно ранил человека в ходе уличной потасовки, сам он утверждает, что оборонялся от напавших на него с холодным оружием людей.
Fraza.ua
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