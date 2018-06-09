Гройсман:программу закупки лекарств намеренно дискредитируют

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подготовит доклад о закупках лекарственных средств, изделий медицинского назначения и иммунобиологических препаратов через международные организации.

Об этом премьер-министр сообщил в ходе часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу.

"Я готовлю сейчас большой доклад относительно состояния закупок лекарств международными организациями, и поверьте мне, не все там так плохо, как кто-то хочет нам это навязать. У меня такое впечатление, что хотят дискредитировать программу закупок лекарств международными организациями (как закупает весь мир) и опять-таки вернуть схемы, присущие Украине много лет, где отмывались миллиарды", - сказал он.

Как сообщалось, международные организации – Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents осуществляют для Украины закупку лекарственных средств.

С начала закупок лексредств через международные организации они не раз подвергались критике со стороны народных депутатов, работников медицинских учреждений из-за несвоевременных сроков поставки, комиссии международным организациям, осуществления предоплаты. В то же время Счетная палата Украины констатировала экономию государственных средств.