Суд вынес "секретный" приговор соратнику Саакашвили

Печерский райсуд Киева 24 мая вынес приговор члену партии Михаила Саакашвили Рух новых сил Севериону Дангадзе, который пошел на сделку со следствием и, как считают в партии, сделал это под давлением.

В Едином реестре судебных решений есть информация о вынесении данного решения, но указано, что информация "запрещена для обнародования в соответствии с пунктом 4 ч. 1 ст. 7 закона Украины "О доступе к судебным решениям".





Пункт 4 ч. 1 ст. 7 данного закона гласит, что в текстах судебных решений, которые открыты для общего доступа, не могут быть разглашены такие сведения как "информация, для обеспечения защиты которой рассмотрение дела или совершение отдельных процессуальных действий проходило в закрытом судебном заседании".





Как следует из реестра, 22 мая в Печерский суд поступил обвинительный акт в уголовном производстве №42017000000004873 от 4 декабря 2017 года о совершении лицом преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28 ч.4 ст.110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины); ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256; ч.1 ст.15 ч.3 ст.28 ч.4 ст.110-2 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины.





Суд назначил на 24 мая "открытое подготовительное судебное заседание" по рассмотрению этого обвинительного акта с вызовом прокурора, обвиняемого и его защитника.



