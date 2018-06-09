Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.98
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
30.70
USD
26.13
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
9 июня 18, 00:03
Суд вынес "секретный" приговор соратнику Саакашвили
Северион Дангадзе
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Приговор Севериону Дангадзе, которого обвиняют в попытке организации госпереворота, запретили обнародовать.

Печерский райсуд Киева 24 мая вынес приговор члену партии Михаила Саакашвили Рух новых сил Севериону Дангадзе, который пошел на сделку со следствием и, как считают в партии, сделал это под давлением.

В Едином реестре судебных решений есть информация о вынесении данного решения, но указано, что информация "запрещена для обнародования в соответствии с пунктом 4 ч. 1 ст. 7 закона Украины "О доступе к судебным решениям".

Пункт 4 ч. 1 ст. 7 данного закона гласит, что в текстах судебных решений, которые открыты для общего доступа, не могут быть разглашены такие сведения как "информация, для обеспечения защиты которой рассмотрение дела или совершение отдельных процессуальных действий проходило в закрытом судебном заседании".

Как следует из реестра, 22 мая в Печерский суд поступил обвинительный акт в уголовном производстве №42017000000004873 от 4 декабря 2017 года о совершении лицом преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28 ч.4 ст.110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины); ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256; ч.1 ст.15 ч.3 ст.28 ч.4 ст.110-2 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил на 24 мая "открытое подготовительное судебное заседание" по рассмотрению этого обвинительного акта с вызовом прокурора, обвиняемого и его защитника.
Korrespondent
Ещё по теме:
Российского министра приговорили к восьми годам колонии
Саакашвили заочно приговорен к трем годам тюрьмы
В Грузии имеют свои планы по поводу Саакашвили
"Украинский выбор" подозревают в планировании госпереворота
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Гройсман:программу закупки лекарств намеренно дискредитируют
noimageМы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс- Нардепы
noimageНационалисты снесли цыганский лагерь в Голосеевском парке
noimageЗадержали участника штурма Донецкого аэропорта (ВИДЕО)
noimageКомитет ВР: представление ГПУ на Пономарева необоснованным
Лента новостей