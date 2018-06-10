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Украина
9 июня 18, 20:53
На КПП в Донецкой области женщина наехала на пограничника
КПП
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Женщина задержана и передана сотрудникам полиции. Состояние здоровья пограничника удовлетворительное.

В контрольном пункте въезда-выезда Новотроицкое в Донецкой области женщина совершила умышленный наезд на сотрудника Госпогранслужбы, который осуществлял оформление лиц и транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в субботу, 9 июня.

Согласно сообщению, женщина пыталась осуществить проезд на территорию КПВВ вне очереди. Пограничники сделали ей замечание, на которое она отреагировала неадекватно и осуществила умышленный наезд на обе ноги военнослужащего.

Женщина задержана и передана сотрудникам полиции. Состояние здоровья пограничника удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что на контрольном пункте въезда-выезда Станица Луганская умерла пожилая женщина.

  
Korrespondent
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