На КПП в Донецкой области женщина наехала на пограничника

В контрольном пункте въезда-выезда Новотроицкое в Донецкой области женщина совершила умышленный наезд на сотрудника Госпогранслужбы, который осуществлял оформление лиц и транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в субботу, 9 июня.

Согласно сообщению, женщина пыталась осуществить проезд на территорию КПВВ вне очереди. Пограничники сделали ей замечание, на которое она отреагировала неадекватно и осуществила умышленный наезд на обе ноги военнослужащего.

Женщина задержана и передана сотрудникам полиции. Состояние здоровья пограничника удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что на контрольном пункте въезда-выезда Станица Луганская умерла пожилая женщина.