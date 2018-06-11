ГПУ содействует закрытию дел против чиновников Януковича

Журналисты-расследователи проекта Слідство.Інфо получили подтверждение того, что чиновники Генпрокуратуры встречаются с бывшими украинским чиновниками, чтобы договориться о результатах уголовных производств против последних.

Речь идет о делах экс-министра экологии Николая Злочевского, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, бывшего министра финансов Юрия Колобова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

В 2014-м Британия арестовала $23,5 млн Злочевского, позже сняла арест, поскольку якобы "не увидела заинтересованности украинской стороны". В Украине Злочевского подозревали в незаконном обогащении и отмывании денег в особо крупных размерах, имущество арестовали. Позже подозрение изменили на "уклонение от уплаты налогов" и в бюджет поступило конфискованных 180 млн грн.

Если бы Украине удалось провести расследование с британцами, то в госбюджет поступили бы 600 млн грн, а в госсобственность – дорогостоящее имущество.

Делом Клименко занимается Нацагенство по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Сам Клименко в феврале 2014-го сбежал в Россию. Его активы, которые получило агентство, - несколько этажей ТРЦ Гулливер, квартиры в центре Киева и недострой в пригороде. Агентство уже продало несколько его автомобилей. После многочисленных обращений адвокатов экс-министра, суд запретил агентству управлять активами Клименко. В Transparency International Ukraine считают, что решение суда незаконно.

Экс-министр финансов Колобов уже четыре года живет в Испании. В Украине ему инкриминировали хищение в особо крупных размерах по сговору с беглым экс-диктатором Виктором Януковичем и бывшим премьером Николаем Азаровым. В Испании Колобова арестовывали, хотели передать Украине. Защитником Колобова стал Игорь Фомин – бывший адвокат генпрокурора Юрия Луценко.

Экс-министра через 8 месяцев отпустили из-за письма из ГПУ, в котором заявили, что Колобов – свидетель, а не подозреваемый. В Генпрокуратуре потом заявили, что не писали такое письмо, это подделка. Еще позже ГПУ начала расследовать факт якобы подделки письма.

Квалификацию в деле Колобова изменили, его стали подозревать в служебной халатности, а через несколько месяцев дело вообще закрыли.

Дело Ставицкого, подозреваемого в злоупотреблениях при отчуждении земли (Межигорья), по данным журналистов, можно было передавать в суд еще полтора года назад, но передали только этой весной. Сам Ставицкий тоже сбежал из Украины и уже получил гражданство Израиля.

Журналисты получили видеозапись, на которой, по их утверждению, записана встреча в 2016-м Ставицкого с заместителями генпрокурора Анжелой Стрижевской и Евгением Ениным.

Позже Енин при общении с журналистами уклонился от ответа, встречался ли неформально со Ставицким, а Стрижевская отказалась комментировать.

Еще одна аудиозапись разговора, состоявшегося в июне 2017го между Ставицким и неустановленным лицом, может прояснить настоящие мотивы переговоров между ГПУ и Ставицким.

В мае 2018го дело Ставицкого передали в суд, ему инкриминируют ту же статью.