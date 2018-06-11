Мураев обратился к Сенцову с видеообращением

Народный депутат Евгений Мураев записал видеообращение, в котором извинился перед осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым. Причем извинился он за действия украинской власти, которая по мнению нардепа использовала Сенцова и других политзаключенных в своих интересах, сообщает Страна.

Запись опубликована на YouTube канале Мураева.

“Прости, что они бросили тебя вместе с Крымом. Прости, что они сдали тебя и страну. Они играют на твоем имени, чтобы дальше быть у власти и зарабатывать на войне. Прости их за это, если сможешь. Я их простить не могу. Я сделаю все, чтобы время подонков закончилось и все политзаключенные вернулись домой. Простите ребята, что так долго. Потерпите, еще немного“, - обратился к Сенцову и другим заключенным Мураев.

На Facebook Мураев также прокомментировал свое видеообращение.

“Отвечу еще раз и всем оптом: я не могу считать Сенцова террористом и нигде подобного не утверждал. Просто потому, что не видел материалов дела и не являюсь судом, чтобы кого-то обвинять или оправдывать. Время все расставит на свои места. Но одно мне известно точно и тут другого мнения быть не может: человека, получившего 20 лет в колонии, грязно используют для пропаганды. И в этом он безусловная жертва, по-человечески его жаль. Так же, как и всех политзаключенных, ставших заложниками идиотской политики, в которой четыре года действуют Россия и Украина. Подчеркну: тех, кого посадил за решетку “нынешний киевский режим“ мне жальче гораздо больше. Здесь я точно знаю, за что пострадали эти люди. Их изолировали за инакомыслие, в назидание остальным. И я точно знаю, что политзаключенные в России интересны некоторой части украинских политиков и “патриотов“ лишь только когда сидят там, подальше и подольше. Власть не интересуют люди и их судьбы - ей нужны только символы. Поэтому я хочу, чтобы все вернулись домой. Сенцов, Сущенко, Савченко, Муравицкий, Ефремов, Бондарчук и сотни других“, - написал Мураев.



