Порошенко позвонил Путину: О чем был разговор?

Как сообщили в пресс-службе Кремля, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.





«Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных в Украине», — говорится в сообщении.





Отмечается, что достигнута договорённость о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении в Украине, и украинских – в России. В ближайшее время уполномоченные по правам человека Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова посетят заключенных в РФ и Украине.





Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, удерживаемых в России и на оккупированных территориях.





Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья.





«Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека двух стран посетят заключенных граждан», — отмечается в сообщении.





Кроме этого, была обсуждена ситуация на востоке Украины и ход реализации минского «Комплекса мер», в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств «нормандского формата».



