Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.98
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
30.70
USD
26.14
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
10 июня 18, 22:18
Порошенко позвонил Путину: О чем был разговор?
решетка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин по телефону обсудили вопрос обмена удерживаемых лиц.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

«Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных в Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что достигнута договорённость о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении в Украине, и украинских – в России. В ближайшее время уполномоченные по правам человека Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова посетят заключенных в РФ и Украине.

Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, удерживаемых в России и на оккупированных территориях.

Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья.

«Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека двух стран посетят заключенных граждан», — отмечается в сообщении.

Кроме этого, была обсуждена ситуация на востоке Украины и ход реализации минского «Комплекса мер», в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств «нормандского формата».

Источник: sobytiya.net
Ещё по теме:
Киев просит направить оценочную миссию ООН на Донбасс
Коломойский о Порошенко, Амстердаме, судах и жизни в Украине
Порошенко опустился в президентских рейтингах ниже Вакарчука
Почему Порошенко ветировал закон о дипслужбе?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Год безвизу: что там с Венской оперой?
noimageМураев обратился к Сенцову с видеообращением
noimageВо Львове патрульная машина сбила пешехода
noimageГПУ содействует закрытию дел против чиновников Януковича
noimageНа КПП в Донецкой области женщина наехала на пограничника
Лента новостей