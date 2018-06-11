Год безвизу: что там с Венской оперой?

Итак, уже целый год обладатели украинских биометрических паспортов имеют возможность свободно путешествовать по 30 странам Европы. В безвивизовый для нас европейский список входят Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

В свое время это, без сомнения, грандиозное событие так порадовало украинского президента, что он выдал на-гора целых два спича, которые уже целый год цитируются и в Украине, и за ее пределами.

Первый, конечно, про Венскую оперу.

Напомним, что 11 июня 2017 года во время своего выступления по случаю вступления в силу безвизового режима Порошенко заявил, что отныне количество бюрократических процедур, с которыми украинцам приходилось сталкиваться при получении виз в ЕС, существенно уменьшается.

- Сегодня этим правом может воспользоваться каждый украинец. На сегодняшний день эти паспорта не будут требовать никаких виз, ни бумажной волокиты, никаких сборов, очередей, это значительно увеличивает ценность украинского паспорта. Сегодня каждый украинец может и имеет возможность выпить фантастический кофе в Братиславе или улететь лоукостом в Варшаву, или посетить Венскую оперу, - заявил Порошенко.

Сегодня данные Госстата позволяют проанализировать, сколько украинцев воспользовались "приглашением" Порошенко. Итак, согласно данным статведомства, в прошлом году в Австрию выезжали 115 406 человек, тогда как в 2016-м – 105 905 человек. То есть налицо рост на 9%, но не торопитесь с выводами. Ибо в далеком визовом 2013 году в Австрию съездили 112 392 человека, причем, заметьте: без всякой помпы и пиара. И рост по сравнению с 2013 годом составил менее 3%, даже несмотря на безвиз.

Второе нашумевшее заявление Порошенко – его "лермонтовское" прощание с "немытой Россией", которым он отметил "окончательный разрыв с российской империей".

Снова обращаемся к статистике, чтобы разобраться, состоялось ли это окончательное прощание. Оказалось, что самой популярной страной для поездок среди наших сограждан в прошлом году стала Польша, на которую пришлось 9,99 млн пересечений границы. Для сравнения: в 2016-м польскую границу пересекли 10,11 млн наших сограждан, то есть их число даже уменьшилось.

В РФ, с которой Порошенко от имени всех украинцев так скоропостижно попрощался, в 2017-м выезжали 4,38 млн украинцев, тогда как в 2016-м – 3,86 млн. То есть, как видим, с "остаточним прощавай" гарант явно поторопился.

Украинские эксперты практически единодушны: безвиз так и остался сугубо теоретической возможностью туристических поездок в Европу – на практическую реализацию попросту нет денег. А баснословные цифры по выезжающим сформированы, во-первых, украинцами, которые выезжают на работу в Европу (в том числе и нелегальную), во-вторых, жителями приграничных районов, которые за день могут совершить несколько ходок за границу и обратно.

- Число украинцев, выезжающих в Европу, выросло на считаные проценты, так что все эти разговоры о массовом выезде украинцев в ЕС после безвиза оказались выдумкой, - констатировал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Что касается конкретных цифр по странам, то гастарбайтеры уже давно облюбовали Польшу, и безвиз радикально ничего не поменял. Согласно польской статистике, в 2017 году на сезонных работах в Польше (это наиболее популярная работа среди украинцев) отработали 1,1 млн украинцев, в то время как в 2016-м их было даже больше - 1,3 млн. Что касается работы по длительным трудовым визам, то их количество в 2017 году выросло всего на 8% по сравнению с 2016 годом. Поляки не очень охотно выдают длительные трудовые визы, поэтому общее их количество около 220 тыс. штук - сезонные рабочие им подходят больше.

Мнение экономистов подтверждают и туроператоры, которые констатируют: несмотря на то что это наше первое полноценное безвизовое лето, предпочтения украинцев за год мало изменились и желающих поехать на отдых в Европу больше не стало.