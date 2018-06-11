Сутки в ООС: 32 обстрела, трое раненых

В районе проведения операции Объединенных сил в течение прошедших суток сепаратисты провели 32 обстрела, из них семь раз с применением тяжелого вооружения – 120- и 82-мм минометов. Об этом в понедельник, 11 июня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На Луганщине наиболее активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское. На Донецком направлении подразделения Объединенных сил вели активную оборону в районе населенного пункта Опытное. Адекватный ответ враг получил на Мариупольском направлении – возле населенных пунктов Павлополь, Водяное и Лебединское", - говорится в сообщении.

Во время боевых действий трое украинских бойцов получили ранения. Раненых эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

В ночь на 11 июня, в районе населенного пункта Новотошковское противник применил запрещенные международными договоренностями 122-мм артиллерийские системы, подвергая опасности мирных жителей ближайших населенных пунктов.

По состоянию на 7.00 утра потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, в предыдущие сутки на Донбассе произошло 30 обстрелов, двое военных получили ранения.