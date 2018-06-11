На Прикарпатье сгорела старинная деревянная церковь УПЦ КП

Пожар произошел на Прикарпатье в деревянном здании Православной церкви Преображения Господня Киевского патриархата, которая является памятником архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Сообщение о пожаре в церкви 1921 года застройки, которая является памятником градостроительства и архитектуры местного значения, в селе Новица Калушского района Ивано-Франковской области спасатели получили 11 июня в 2:07. В 3:47 пожар был локализован.

Как отмечается, никто из людей не пострадал. На пожаре спасены от огня одно вспомогательное здание церкви, колокольня и пять рядом расположенных жилых домов.

"Огнем уничтожено здание церкви на общей площади 250 м. кв.", - сообщили в ведомстве.

Пожар тушат 28 спасателей с восемью единицами пожарно-спасательной техники. Причина возникновения пожара устанавливается.