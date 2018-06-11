Бедные поддерживают Тимошенко, богатые - Порошенко

Самые бедные украинцы готовы проголосовать за кандидата в президенты Юлию Тимошенко, среди среднего класса и богаче - 20% готовы проголосовать за Петра Порошенко, 1% - за Тимошенко. Об этом сообщила директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина.

Она отметила, что у них разница в количестве (избирателей – ред.), но не качестве, что связано с отсутствием распределения кандидатов на прозападных и пророссийских.

Кроме того, как рассказал завотдела социально-политических процессов Института социологии НАН Украины Александр Вишняк, по поселенческому фактору у Тимошенко лучше рейтинги в селах и маленьких городах, у Порошенко – в больших городах.