Что говорят луганчане о новых запретах боевиков

Боевики террористической организации ЛНР запретили сотрудникам оккупационных администраций выезжать в ближайшее время за пределы временно оккупированного Луганска. Об этом сегодня LIGA.net сообщили местные жители.

По словам источников, речь идет о запрете выезда, например, в Донецк.

"В случае, если есть необходимость выезда, то нужно написать специальную бумагу на работе и обосновать свой выезд. Например, предоставить справку, что по состоянию здоровья нуждаешься в лечении или обследовании, а по возвращении подготовить специальный отчет, куда ездил в отпуск, что там делал", - отметил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой собеседник добавил, что запрет также касается и выезда на ЧМ-2018 в РФ.

"Эти "госслужащие" осознают, что в Украину они - "невъездные". Поэтому хотят поехать в Россию и ДНР, но возмущаются, что они "как в тюрьме", - подчеркнул он.

30 мая 2108 года в ГУР рассказали, какую тактику используют боевики в Донбассе.