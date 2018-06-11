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Новости
Украина
11 июня 18, 10:03
Что говорят луганчане о новых запретах боевиков
Луганск
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Источники в захваченном гибридными войсками РФ Луганске сообщили о давлении со стороны пророссийских наемников

Боевики террористической организации ЛНР запретили сотрудникам оккупационных администраций выезжать в ближайшее время за пределы временно оккупированного Луганска. Об этом сегодня LIGA.net сообщили местные жители.

По словам источников, речь идет о запрете выезда, например, в Донецк.

"В случае, если есть необходимость выезда, то нужно написать специальную бумагу на работе и обосновать свой выезд. Например, предоставить справку, что по состоянию здоровья нуждаешься в лечении или обследовании, а по возвращении подготовить специальный отчет, куда ездил в отпуск, что там делал", - отметил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой собеседник добавил, что запрет также касается и выезда на ЧМ-2018 в РФ.

"Эти "госслужащие" осознают, что в Украину они - "невъездные". Поэтому хотят поехать в Россию и ДНР, но возмущаются, что они "как в тюрьме", - подчеркнул он.

30 мая 2108 года в ГУР рассказали, какую тактику используют боевики в Донбассе.
liga.net
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