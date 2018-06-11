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Украина
11 июня 18, 13:59
Под Киевом пройдет фестиваль конных боевых искусств «Скифы»
Древний Киев
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Древний Киев в «Парке Киевская Русь» в Киевской области, приглашает всех 16 и 17 июня 2018 года приобщиться к удивительному миру конных боевых искусств.

В течение этих двух дней будет проходить захватывающее зрелищное мероприятие – Фестиваль конных боевых искусств «Скифы», который ежегодно собирает лучших конных лучников Украины и зарубежья.

«Парк Киевская Русь» представляет собой уникальный проект, не имеющий аналогов во всем мире. Это научно достоверное воссоздание, строительство Древнего Киева Х века в его натуральных размерах, в масштабе 1:1. На территории более 20 га гостей ждет возможность увидеть шедевры деревянной архитектуры столицы Киевской Руси, а также почувствовать атмосферу величественной эпохи.


С 10:00 Древний Киев открывает ворота для посетителей, а значит можно будет пройтись по улочкам города, покататься на лошади и пострелять из лука, отчеканить монету и пролететь на канатном спуске над озером, насладиться средневековыми блюдами и посетить музеи на территории, примерить костюмы времен Киевской движении и устроить яркую фотосессию. А с 13:45 начнется программа с выступлениями конного и пешего театра, играми и развлечениями с гостями, танцевальными флэш-мобами и, конечно, с ключевым событием мероприятия - турниром по верховой стрельбе из лука.


Турнир конных лучников - это крайне сложная задача для участников соревнований и, в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей. Стрельба конных лучников будет проходить в дневном и ночном формате. Кроме того, каскадеры и актеры конно-трюкового театра Древнего Киева покажут свое мастерство во владении различными видами средневекового оружия: луками, мечами, копьями. Также всадники и их верные кони покажут элементы боевой джигитовки, демонстрируя трюки, которые сейчас используются в показательных выступлениях, а в прошлом помогали в атаке или спасали жизни в бою.


Посетителям представят уникальную живую коллекцию лошадей исторических пород. Благородные предки этих лошадей возили великих исторических личностей, таких как Александр Македонский, Дарий Великий, аристократов Запада и Востока; их скоростью и выносливостью восхищались во все времена. На этих легендарных породистых скакунах и выступать участники фестиваля.


Вечером гостей ждет зрелищная ночная программа со стрельбой из требушета горящими ядрами. А для тех, кто решит продолжить отдых еще на день, есть возможность остаться на ночлег при предварительном бронировании мест в доме гостиничного типа «4 комнаты» и хостеле.


Древний Киев расположен недалеко от Киева современного - в 45 минутах езды - в селе Копачов, Обуховского района, Киевской области. Маршрутки курсируют от станции метро «Выдубичи» согласно расписанию на сайте.

Цена билета - 200 грн., для пенсионеров и студентов - 100 грн., для детей школьного возраста - 50 грн., дошкольникам - бесплатно.

Подробная информация на сайте parkkyivrus.com
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