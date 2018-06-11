В Украине ввели ограничения для беспилотников

Государственная авиационная служба Украины запретила полеты дистанционных пилотируемых воздушных судов над дорогами государственного значения, улицами городов и сел, железными дорогами, местами аварий и тому подобное. Соответствующие ограничения выписаны во Временном порядке использования воздушного пространства Украины, размещенного на официальном сайте Госавиаслужбы.

Согласно этому документу, полеты беспилотников до 2 кг должны осуществляться только днем. При этом запрещены полеты над:

- дорогами государственного значения (международные, национальные, региональные, территориальные)

- по центральным улицам городов, поселков городского типа и сел;

- железными дорогами государственного и регионального значения*;

- над и вдоль линий электропередачи, продуктопроводов, кроме случаев выполнения полетов по согласованию с владельцем объекта. Стоит отметить, что порядком упомянутые выше объекты разрешается пересекать беспилотником.