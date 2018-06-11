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Новости
Украина
11 июня 18, 22:50
В Украине ввели ограничения для беспилотников
беспилотник
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Государственная авиационная служба установила ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных суден весом до двух килограмм.

Государственная авиационная служба Украины запретила полеты дистанционных пилотируемых воздушных судов над дорогами государственного значения, улицами городов и сел, железными дорогами, местами аварий и тому подобное. Соответствующие ограничения выписаны во Временном порядке использования воздушного пространства Украины, размещенного на официальном сайте Госавиаслужбы.

Согласно этому документу, полеты беспилотников до 2 кг должны осуществляться только днем. При этом запрещены полеты над:

- дорогами государственного значения (международные, национальные, региональные, территориальные)

- по центральным улицам городов, поселков городского типа и сел;

- железными дорогами государственного и регионального значения*;

- над и вдоль линий электропередачи, продуктопроводов, кроме случаев выполнения полетов по согласованию с владельцем объекта. Стоит отметить, что порядком упомянутые выше объекты разрешается пересекать беспилотником.
telegraf.com.ua
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