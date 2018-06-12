Помощник митрополита Киево-Печерской лавры устроил ДТП.ВИДЕО

В Киеве на мосту Патона помощник митрополита Киево-Печерской лавры Павла стал виновником ДТП, однако скрылся с места аварии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Дорогостоящий внедорожник зацепил другую машину и уехал с места ДТП. Две женщины преследовали авто и сняли все на камеру.

“Говорим: “Останавливайся, ты нас ударил“. А он нам говорит: “Не смешите меня, вы меня ударили, и еще догоняли“, - отметил водитель пострадавшего авто.





За рулем был не сам Павел, а его помощник Александр. Именно этот человек постоянно сопровождает митрополита на публичных мероприятиях, в частности на Ukrainian Fashion Week, отмечают журналисты.

“Увидев камеру, водитель сразу сел в дорогой внедорожник и уехал, даже не подписав протокол“, - говорится в сообщении.

Автомобили наместника Лавры обычно имеют номер 0004.

Авто хорошо знают в полиции





“Есть седан за 100 000 долларов с этим номером, на котором ездит Павел, а теперь засветился и этот внедорожник. Авто хорошо знают в полиции. На его водителей уже не раз составляли админпротоколы. Однако на этот раз не обойдется штрафом, поскольку две прихожанки хотят подать в суд. В Лавре факт ДТП не отрицают и тоже готовы судиться“, - уточнили журналисты.





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