Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.76
USD
26.09
RUB
0.42
EUR
30.77
USD
26.09
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
12 июня 18, 10:07
Помощник митрополита Киево-Печерской лавры устроил ДТП.ВИДЕО
ДТП
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Лавре факт ДТП не отрицают и готовы судиться.

В Киеве на мосту Патона помощник митрополита Киево-Печерской лавры Павла стал виновником ДТП, однако скрылся с места аварии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Дорогостоящий внедорожник зацепил другую машину и уехал с места ДТП. Две женщины преследовали авто и сняли все на камеру.

“Говорим: “Останавливайся, ты нас ударил“. А он нам говорит: “Не смешите меня, вы меня ударили, и еще догоняли“, - отметил водитель пострадавшего авто.


За рулем был не сам Павел, а его помощник Александр. Именно этот человек постоянно сопровождает митрополита на публичных мероприятиях, в частности на Ukrainian Fashion Week, отмечают журналисты.

“Увидев камеру, водитель сразу сел в дорогой внедорожник и уехал, даже не подписав протокол“, - говорится в сообщении. 

Автомобили наместника Лавры обычно имеют номер 0004. 

Авто хорошо знают в полиции 


 “Есть седан за 100 000 долларов с этим номером, на котором ездит Павел, а теперь засветился и этот внедорожник. Авто хорошо знают в полиции. На его водителей уже не раз составляли админпротоколы. Однако на этот раз не обойдется штрафом, поскольку две прихожанки хотят подать в суд. В Лавре факт ДТП не отрицают и тоже готовы судиться“, - уточнили журналисты. 


Как сообщалось 22 мая, священник УПЦ МП по пьяни разбил свой BMW.

bigmir.net
Ещё по теме:
Главные события за 8 января
Организация С-14 продолжит блокаду Киево-Печерской лавры
Патриарха Кирилла назвали "сигаретным митрополитом России"
Получит ли Украина свою независимую церковь?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сколько заработал мэр Киева Кличко
noimageВ Торецке разрушили дамбу хранилища фенольного завода
noimageВ Черкассах мать пыталась продать дочь за $5 тыс (ФОТО)
noimageВ Киеве девушка ранила ножом двух человек
noimageИсторическая встреча Трампа и Ким Чен Ына (фото)
Лента новостей