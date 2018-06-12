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Новости
Украина
12 июня 18, 18:08
В Торецке разрушили дамбу хранилища фенольного завода
Торецк
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В хранилище находится 270 тонн химических отходов.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) заявили о разрушении дамбы хранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения.

Об этом сообщается в Twitter ведомства со ссылкой на отчет по экологической ситуации на Донбассе.

Хранилища заполнены на 90%. Стоит отметить, что на Донецкую и Луганскую области приходится 30% выбросов вредных веществ всей Украины.

Администрации неподконтрольных городов не допускают исследователей для обследования опасных или аварийных объектов. 

Эксперты проанализировали состояние воздуха, почв, поверхностных и подземных вод региона. В частности, исследовали и влияние военных действий на экологию в городе. 

По результатам исследований 30 проб поверхностных вод оказалось, что вода в регионе “грязная“ или “очень грязная“. Причина — затопление шахт. Вода из них выходит на поверхность, смешивается с питьевой и портит ее. К тому же происходит проседание почв и заболачивание. 

“На оккупированной территории происходит неконтролируемое затопление шахт. Вода перетекает к шахтам на подконтрольной территории. Правительство оперативно выделило 131 млн грн на ликвидацию и предупреждение негативного воздействия“, — добавляют в МинВОТ. 

Как сообщалось 23 мая, затопление шахты Юнком боевиками ДНР квалифицировали как экоцид.
bigmir.net
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