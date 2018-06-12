Сколько заработал мэр Киева Кличко

Зарплата главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко за май 2018 года составила 25 тыс. 399 гривен. Об этом сообщают “Украинские новости“.

При этом в общей сложности Кличко провел на рабочем месте 19 рабочих дней.

Оклад столичного мэра составил 7 тыс. гривен, оплата компенсаций за отпуск составила 8,2 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет составила 3,2 тыс. гривен, а за интенсивность труда - 7 тыс. гривен. Надбавка за ранг государственного служащего не выплачивалась, а премию в мае Кличко не получал.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник получил 34,5 тыс. гривен зарплаты за 21 рабочий день (из них премию - 6,1 тыс. гривен).

Другие заместители Кличко получили: Петр Пантелеев - 29,1 тыс. гривен, Дмитрий Давтян - 24,9 тыс. гривен, Александр Спасибко - 20 тыс. гривен, Алексей Резников - 21,9 тыс. гривен. Анна Старостенко находится в декретном отпуске с 2 июня 2017 г.



Напомним, в начале мая Кабинет министров увеличил оклад мэра Киева.