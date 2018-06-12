Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.76
USD
26.09
RUB
0.42
EUR
30.77
USD
26.09
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
12 июня 18, 18:48
Сколько заработал мэр Киева Кличко
Виталий Кличко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Зарплаты замов Кличко варьировались от 20 до 35 тыс. гривен.

Зарплата главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко за май 2018 года составила 25 тыс. 399 гривен. Об этом сообщают “Украинские новости“.

При этом в общей сложности Кличко провел на рабочем месте 19 рабочих дней.

Оклад столичного мэра составил 7 тыс. гривен, оплата компенсаций за отпуск составила 8,2 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет составила 3,2 тыс. гривен, а за интенсивность труда - 7 тыс. гривен. Надбавка за ранг государственного служащего не выплачивалась, а премию в мае Кличко не получал. 

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник получил 34,5 тыс. гривен зарплаты за 21 рабочий день (из них премию - 6,1 тыс. гривен). 

Другие заместители Кличко получили: Петр Пантелеев - 29,1 тыс. гривен, Дмитрий Давтян - 24,9 тыс. гривен, Александр Спасибко - 20 тыс. гривен, Алексей Резников - 21,9 тыс. гривен. Анна Старостенко находится в декретном отпуске с 2 июня 2017 г.

Напомним, в начале мая Кабинет министров увеличил оклад мэра Киева.
dengi.ua
Ещё по теме:
В Киеве на метро Олимпийская снесли все киоски
Кличко просит киевлян оставлять свои авто дома - ВИДЕО
Россия вводит продуктовые карточки
Дмитрий Фирташ был задержан в Вене сразу после суда
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Торецке разрушили дамбу хранилища фенольного завода
noimageВ Черкассах мать пыталась продать дочь за $5 тыс (ФОТО)
noimageПомощник митрополита Киево-Печерской лавры устроил ДТП.ВИДЕО
noimageВ Киеве девушка ранила ножом двух человек
noimageИсторическая встреча Трампа и Ким Чен Ына (фото)
Лента новостей