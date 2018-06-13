Климкин о "хороших новостях" со встречи нормандской четверки

Министры иностранных дел стран нормандской четверки – Украины, России, Германии и Франции – на встрече в Берлине в понедельник, 11 июня, предметно обсудили вопросы развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе и впервые затронули вопрос освобождения украинских политзаключенных в РФ. Об этом глава МИД Павел Климкин сообщил на брифинге по итогам переговоров, передает УНИАН.





Министр назвал первой "хорошей новостью" то, что он и его коллеги снова собрались после продолжительной паузы и провели "реальную дискуссию с возможностью обсудить ряд вопросов".





Вторая "хорошая новость", по словам Климкина, заключается в том, что на встрече было "реальное обсуждение вопросов освобождения политзаключенных и заложников и формата миротворческой миссии", которые до этого не обсуждались в нормандском формате.





Глава МИД отметил, что министры нормандской четверки договорились продолжать совместную работу.





Что касается достижения каких-либо договоренностей, Климкин сообщил, что планируется еще провести встречу на уровне политических директоров, после чего "мы будем смотреть, потребуется ли еще одна министерская встреча".





В мае 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились "активизировать работу" в нормандском формате по урегулированию конфликта в Донбассе.