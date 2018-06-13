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13 июня 18, 08:20
В Киеве открыли станции метро после "минирования"
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Четыре станции Киевского метро открыли после проверки ложного сообщения о минировании.

Специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов на четырех станциях Киевского метрополитена, которые были закрыты на проверку после анонимного сообщения о якобы минировании накануне вечером, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"По вчерашнему сообщению станции проверено, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метро работает в обычном режиме", – говорится в сообщении на странице метрополитена в Фейсбук в среду утром.

Как сообщалось, в ночь на среду станции "Крещатик", "Оболонь", "Олимпийская" и "Выдубичи" закрыли для пассажиров в связи с проверкой анонимного сообщения о минировании.
telegraf.com.ua
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