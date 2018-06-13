ВСУ уничтожили боевую машину боевиков в Донбассе

По данным разведки вчера вечером была уничтожена боевая бронированная машина боевиков, ликвидированы пять пророссийских наемников. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

Четверо террористов были ранены.

В течение ночи 13 июня, боевики семь раз нарушали режим тишины, из них три раза применяли оружие, запрещенное минскими договоренностями вблизи населенных пунктов Новотошковское и Новоалександровка.

Во время боя были ранены двое украинских военнослужащих. "Все попытки противника продвинуться в глубину нашей обороны оставались нереализованными", - подчеркнули в пресс-центре.

Боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское на луганском направлении, на горловском направлении - в районе населенного пункта Луганское. Террористы активизировались на донецком направлении вблизи Новотроицкого. Не прекращаются бои на мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Лебединский.

За минувшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, из них девять раз применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм.

12 июня 2018 года сообщалось, что в Донбассе погиб украинский военный.